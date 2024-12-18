Роман Алехин: Коротко о важном за сутки:

Коротко о важном за сутки:- Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал срочно обеспечить охраной военных, которые вносят большой вклад в выполнение задач СВОТо есть это еще не сделано, несмотря на то, что со всех сторон сыплются заявления о том, что мы воюем с террористическим государством?- 6,5 млрд рублей —.