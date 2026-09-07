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FiNE NEWS

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В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки 11 сентября

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью агентству ТАСС сообщил о возросшей вероятности снижения ключевой ставки Банка России на 0,25 процентного пункта на заседании совета директоров 11 сентября.

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