Экс-ректор СГМУ, осужденная за растрату, попросила Путина о помиловании

Бывший ректор Северного государственного медицинского университета (СГМУ) Любовь Горбатова, осужденная на два года колонии за растрату, подала президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании.
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