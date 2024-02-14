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Парламентская газета

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Госдума рассмотрит законопроект о треш-стримах

Госдума рассмотрит законопроект о треш-стримах

Госдума на пленарном заседании 15 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект, запрещающий распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами, в том числе так называемые треш-стримы.

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