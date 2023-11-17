Психолог Булгакова: пожилые люди не живут полноценно после выхода на пенсию

Пожилые россияне часто начинают себя хоронить раньше времени, отказываясь от полноценной жизни. Как правило, это связано в первую очередь с выходом на пенсию, считает доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.