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Психолог Булгакова: пожилые люди не живут полноценно после выхода на пенсию

Психолог Булгакова: пожилые люди не живут полноценно после выхода на пенсию

Пожилые россияне часто начинают себя хоронить раньше времени, отказываясь от полноценной жизни. Как правило, это связано в первую очередь с выходом на пенсию, считает доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

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