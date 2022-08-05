Тюменец подал иск к губернатору Александру Моору из-за повышения тарифов ЖКХ

В конце месяце заявление приняли к производству, подготовка дела назначена на 6 сентября. На следующей неделе активист планирует подать еще один иск об отмене индексации тарифов ЖКХ на 14,9%, но уже коллективный — от имени, как минимум, 20 человек.
В конце месяце заявление приняли к производству, подготовка дела назначена на 6 сентября. На следующей неделе активист планирует подать еще один иск об отмене индексации тарифов ЖКХ на 14,9%, но уже коллективный — от имени, как минимум, 20 человек.
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