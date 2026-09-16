Дело Лерчек: прокуратура настаивает на более строгом наказании

Речь идет не просто об увеличении срока, а о комплексе мер — от ограничений на ведение онлайн‑деятельности до усиления финансовых санкций Прокуратура выразила несогласие с приговором, вынесенным блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.