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Дело Лерчек: прокуратура настаивает на более строгом наказании

Дело Лерчек: прокуратура настаивает на более строгом наказании

Речь идет не просто об увеличении срока, а о комплексе мер — от ограничений на ведение онлайн‑деятельности до усиления финансовых санкций Прокуратура выразила несогласие с приговором, вынесенным блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

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