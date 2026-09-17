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Аргументы и Факты

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Путин направил приветствие участникам гранд-финала конкурса «Кардо»

Путин направил приветствие участникам гранд-финала конкурса «Кардо»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям гранд-финала IX Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «Кардо», который проходит во Владивостоке.

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