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Царьград

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Бывший генерал Оглоблин обвинён в получении взятки в 12 миллионов рублей.

Бывший генерал Оглоблин обвинён в получении взятки в 12 миллионов рублей.

Двести тридцать пятый гарнизонный суд начнёт слушания по делу экс-генерала Александра Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки от завода "Телта" на 12 миллионов рублей.

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