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Джеймс Харден принял участие в товарищеском матче

Джеймс Харден принял участие в товарищеском матче

В сети появилось видео с защитником «Сиксерс» Джеймс Харден, который сыграл в товарищеском матче. Харден этим летом отказался от опции игрока, после чего продлил контракт с «76-ми» на 2 года и 64 миллиона долларов.

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