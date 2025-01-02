Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия теряет мигрантов? Ну, держите меня семеро!

Россия теряет мигрантов? Ну, держите меня семеро!

Губернатор Воронежской области Александр Гусев недавно заявил, что Россия рискует потерять граждан Узбекистана, которые "смотрят не совсем в нашу сторону".

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Комментарии
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Ч
Чак
Беглов - азер ....
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6 час.
IM
Igor Morozov
+++++
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5 час.
Алекс Сэм
Не знаю как по всей России но в Подмосковье невозможно куда-либо устроиться работать руками местному жителю , а судя по тому ,что мне недавно роутер новый принёс и настроил тоже среднеазиат, то скоро и в наукоёмких сферах местных тоже попросят на выход.
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4 час.

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