Россия теряет мигрантов? Ну, держите меня семеро!

Алекс Сэм

Не знаю как по всей России но в Подмосковье невозможно куда-либо устроиться работать руками местному жителю , а судя по тому ,что мне недавно роутер новый принёс и настроил тоже среднеазиат, то скоро и в наукоёмких сферах местных тоже попросят на выход.