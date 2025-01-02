Губернатор Воронежской области Александр Гусев недавно заявил, что Россия рискует потерять граждан Узбекистана, которые "смотрят не совсем в нашу сторону".
Россия теряет мигрантов? Ну, держите меня семеро!
Комментарии
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Ч
Чак
Беглов - азер ....
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6 час.
IM
Igor Morozov
+++++
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5 час.
Алекс Сэм
Не знаю как по всей России но в Подмосковье невозможно куда-либо устроиться работать руками местному жителю , а судя по тому ,что мне недавно роутер новый принёс и настроил тоже среднеазиат, то скоро и в наукоёмких сферах местных тоже попросят на выход.
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4 час.
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