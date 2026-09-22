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Царьград

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ЕРЗ назвал «Самолет» лидером по задержкам строительства в России

ЕРЗ назвал «Самолет» лидером по задержкам строительства в России

Крупнейший российский девелопер «Самолет» занял первое место в антирейтинге по задержкам строительства, согласно данным на 1 сентября.

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