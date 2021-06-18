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Названы расклады, при которых сборная России попадет в плей-офф Евро-2020

Названы расклады, при которых сборная России попадет в плей-офф Евро-2020

В группе B осталось провести встречи между Россией и Данией, а также Финляндией и Бельгией. На чемпионате Европы в плей-офф пробиваются по две команды с ведущих мест в каждой группе, а также четыре лучшие сборные, финишировавшие на третьей позиции.

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