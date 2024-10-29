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Митрополита Болгарской Церкви встревожил рейдерский захват храма в Черкассах

Митрополита Болгарской Церкви встревожил рейдерский захват храма в Черкассах

Насильственный захват храма не остался незамеченным в православном мире.Митрополит Ловчанский Гавриил, который является иерархом Болгарской Православной Церкви, выразил возмущение рейдерским захватом храма в Черкассах.

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