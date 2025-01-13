❗️Аксёнов: В Крыму эффективность ПВО достигает 95% «Сегодня эффективность ПВО до 95%. Подразделения Минобороны профессионально отрабатывают», - сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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❗️Аксёнов: В Крыму эффективность ПВО достигает 95% «Сегодня эффективность ПВО до 95%. Подразделения Минобороны профессионально отрабатывают», - сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.