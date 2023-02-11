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Лыжи. Первенство России. Команда Москвы победила в женской эстафете

Команда Москвы одержала победу в женской эстафете на первенстве России по лыжным гонкам в Тюмени. В соревнованиях участвуют спортсменки от 21 года до 23 лет.

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