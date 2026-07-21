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Партия Орбана заявила о решении Мадьяра уничтожить «Фидес»

Партия Орбана заявила о решении Мадьяра уничтожить «Фидес»

Венгерская оппозиционная партия «Фидес», которую возглавляет экс-премьер республики Виктор Орбан, заявила, что правящая партия премьер-министра страны Петера Мадьяра «Тиса» пытается уничтожить оппозицию юридическими методами.

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