Россияне смогут распределять бюджетные средства через "Госуслуги"

Известия/Сергей Коньков Россияне могут получить возможность участвовать в распределении бюджетных средств на местном уровне через портал "Госуслуги", сообщили "Известиям" в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).
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