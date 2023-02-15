Амурчанина оштрафовали за незаконную вырубку сосен

Прокуратура Амурской области уличила жителя Мазановского района в противоправных действиях. По данным ведомства, местный житель был задержан полицейскими с поличным около села Практичи, где он в лесном массиве варварским образом срубил три сосны.
Прокуратура Амурской области уличила жителя Мазановского района в противоправных действиях. По данным ведомства, местный житель был задержан полицейскими с поличным около села Практичи, где он в лесном массиве варварским образом срубил три сосны.
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