Егор Крид выступит на фестивале индейки в Пензе 12 июня

12 июня на Юбилейной площади Пензы в рамках празднования Дня города и Дня России состоится масштабный гастрономический «Фестиваль индейки», организованный ГК «Дамате» при поддержке правительства Пензенской области.
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