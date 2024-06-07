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Егор Крид выступит на фестивале индейки в Пензе 12 июня

Егор Крид выступит на фестивале индейки в Пензе 12 июня

12 июня на Юбилейной площади Пензы в рамках празднования Дня города и Дня России состоится масштабный гастрономический «Фестиваль индейки», организованный ГК «Дамате» при поддержке правительства Пензенской области.

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