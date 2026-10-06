Нефть дорожает, бюджет худеет, где логика

Демпфер съел бюджет быстрее, чем нефть успела подорожать Минфин отчитался о нефтегазовых доходах сентября, и цифры получились не самые праздничные.
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