Фиала – 1-й игрок в истории «Миннесоты» с 5 передачами в одном матче. Он повторил рекорд Йоси для швейцарцев

Кевин Фиала – 1-й игрок в истории «Миннесоты», сделавший 5 передач в одном матче. Форвард «Миннесоты» пять раз ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:3).

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