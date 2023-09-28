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В парламенте Канады заявили о позоре Трюдо из-за чествования нациста

В парламенте Канады заявили о позоре Трюдо из-за чествования нациста

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя некорректно, когда попытался отмолчаться после скандала с чествованием украинского участника дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) в парламенте страны, а также когда попытался переложить ответственность на других.

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