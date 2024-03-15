Продолжаем отмечать! 🎊🎊🎊 С шутками, хороводами, песнями, играми девчонки и мальчишки первой школы вспомнили традиции и обычаи Масленицы.
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Продолжаем отмечать! 🎊🎊🎊 С шутками, хороводами, песнями, играми девчонки и мальчишки первой школы вспомнили традиции и обычаи Масленицы.