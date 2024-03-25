ТОП-5 питань про технічне обслуговування газових мереж загального користування

З метою всебічного інформування про особливості надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ) у багатоквартирних будинках фахівці Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» надають відповіді на найбільш поширені питання від своїх клієнтів.