Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

ТОП-5 питань про технічне обслуговування газових мереж загального користування

ТОП-5 питань про технічне обслуговування газових мереж загального користування

З метою всебічного інформування про особливості надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ) у багатоквартирних будинках фахівці Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» надають відповіді на найбільш поширені питання від своїх клієнтів.

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