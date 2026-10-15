Московские парки предлагают компаниям присоединиться к проекту «Зима в Москве». Бизнесу доступно сразу несколько вариантов сотрудничества: можно оформить новогоднюю ель или часть территории в стилистике проекта, открыть собственную бренд-зону, включиться в общую программу мероприятий или рассказать о своей продукции посетителям катков, лыжных и тюбинговых трасс.
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