Московские парки предлагают компаниям присоединиться к проекту «Зима в Москве». Бизнесу доступно сразу несколько вариантов сотрудничества: можно оформить новогоднюю ель или часть территории в стилистике проекта, открыть собственную бренд-зону, включиться в общую программу мероприятий или рассказать о своей продукции посетителям катков, лыжных и тюбинговых трасс.