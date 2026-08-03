Мать похищенных в Таиланде россиян опознала своих детей

Мать похищенных в Таиланде россиян — 17-летнего Романа и 22-летней Дианы — опознала своих детей. Об этом она сообщила на странице ___zarina___ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).