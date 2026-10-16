Французский футболист Ферлан Менди предстанет перед судом в Мадриде 21 декабря по обвинению в недосмотре за своими собаками, одна из которых 4 января 2023 года напала на несовершеннолетнего.
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