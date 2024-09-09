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Царьград

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В Муроме переизбрали старого мэра

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Самой высокой активность избирателей на трехдневных выборах во Владимирской области оказалась в Муроме.

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