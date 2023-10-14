Под Красноярском директора водоканала подозревают в махинациях на 8,3 млн рублей

Известия/Сергей Коньков Директора "Городского водоканала" Минусинска подозревают в незаконном заключении договора на оказание транспортных услуг с компанией своей родственницы на сумму более 8,3 миллионов рублей.
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