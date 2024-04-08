Борьба за чемпионский титул: Федерация VOIEVOD объявляет о проведении Международного чемпионата VOIEVOD 2024 года

Грандиозное событие состоится в селе Панашешты, в районном спортивном комплексе "Страшены". 27 апреля состоится Международный чемпионат VOIEVOD 2024, который соберет лучших спортсменов в мире боевых видов спорта.
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