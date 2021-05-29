Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    А Наркому Обороны СССР возложили?Заместитель Минис...
  • Konstantin Петров
    Это те, кто не смог найти достойную работу на гражданке. Так же валом валят в Полицию и ФСИН. Там хотя бы кормят и пе...С начала 2021 год...
  • Николай
    Стыды, АКАДЕМИЯ - прапорщиков выпускает!????????????????? Хотя, в этой академии, времён СССР, майоры и п/п-ки перемен...В Филиале Военной...

В общевойсковом объединении Восточного военного округа более 100 новобранцев приняли Военную присягу в Бурятии

В общевойсковом объединении Восточного военного округа более 100 новобранцев приняли Военную присягу в Бурятии

После присяги военнослужащих распределили по подразделениям, в составе которых они приступят к боевой подготовке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх