Курсы доллара и юаня рухнули вмиг, акции российских компаний стремительно растут

Курсы доллара и юаня рухнули вмиг, акции российских компаний стремительно растутРынок весьма активно отреагировал на состоявшийся накануне телефонный разговор между Трампом и Путиным, а также на их возможную встречу в Саудовской Аравии.
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