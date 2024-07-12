Техпроблемы с оборудованием Google в РФ могут повлиять на работу YouTube

https://spacemonitor.ru/2024/07/12/tehproblemy-s-oborudovani.«Ростелеком» выявил технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube…«Ростелеком» выявил технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ «Ростелеком» выявил технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube…«Ростелеком» выявил технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .