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Техпроблемы с оборудованием Google в РФ могут повлиять на работу YouTube

Техпроблемы с оборудованием Google в РФ могут повлиять на работу YouTube

https://spacemonitor.ru/2024/07/12/tehproblemy-s-oborudovani.«Ростелеком» выявил технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube…«Ростелеком» выявил технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ «Ростелеком» выявил технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube…«Ростелеком» выявил технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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