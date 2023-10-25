"ВЫ – МЯСО": МИГРАНТСКАЯ ОХОТА НА ДЕТЕЙ В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА

ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS https://tsargrad.tv/articles/vy-mjaso-migrantskaja-ohota-na-. Дети мигрантов нападают на русских подростков, открыто хамят в адрес глав регионов, в которых проживают, создают там свои этнические банды.
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