МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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"ВЫ – МЯСО": МИГРАНТСКАЯ ОХОТА НА ДЕТЕЙ В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА

"ВЫ – МЯСО": МИГРАНТСКАЯ ОХОТА НА ДЕТЕЙ В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА

ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS https://tsargrad.tv/articles/vy-mjaso-migrantskaja-ohota-na-. Дети мигрантов нападают на русских подростков, открыто хамят в адрес глав регионов, в которых проживают, создают там свои этнические банды.

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Лебедев Андрей Юрьевич
мочить чурбанов...
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