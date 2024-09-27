Стейблкоин SHI влияет на экосистему Shiba Inu

Люси, главный маркетинговый стратег Shiba Inu, уделила особое внимание стейблкоину SHI. Она подробно остановилась на его потенциальной роли краеугольного камня Shibarium, подчеркнув его важность в обеспечении стабильности и функциональности для решений второго уровня.
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