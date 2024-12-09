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Уход Асада как пролог ухода Европы из глобальной мировой политики

Уход Асада как пролог ухода Европы из глобальной мировой политики

  Что ни говори, но эпоха Асадов – отца и сына, в новейшей истории Сирии, это время европейской ориентации Евразии на западную Европу, как центр и источник технологий, политических и цивилизационных смыслов, экономической военной и финансовой мощи, культуры и ценностей.

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