Уход Асада как пролог ухода Европы из глобальной мировой политики

Что ни говори, но эпоха Асадов – отца и сына, в новейшей истории Сирии, это время европейской ориентации Евразии на западную Европу, как центр и источник технологий, политических и цивилизационных смыслов, экономической военной и финансовой мощи, культуры и ценностей.