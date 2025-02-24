Крупный рогатый скот в Приангарье стал меньше болеть вирусным лейкозом

В Иркутской области вдвое снизился уровень инфицирования вирусом лейкоза крупного рогатого скота благодаря комплексным организационно-профилактическим мероприятиям и современным диагностическим методикам.
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