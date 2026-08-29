Госдума подтвердила реализацию системы «Рассвет» от «Бюро 1440»

На фестивале новых медиа Сергей Боярский подтвердил, что проект системы связи «Рассвет» будет реализован.
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