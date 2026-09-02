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Царьград

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Минздрав Приморья: мальчик спасен после 53 дней в больнице

Минздрав Приморья: мальчик спасен после 53 дней в больнице

4 июля под селом Хвалынка шестилетний мальчик пострадал в аварии на квадроцикле и был доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2.

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