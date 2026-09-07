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Астроном Стук заявил, что США не первыми достигли Луны

Астроном Стук заявил, что США не первыми достигли Луны

Американские астронавты не первыми достигли поверхности Луны. Об этом заявил почётный профессор канадского Института исследований Земли и космоса Филип Стук.

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