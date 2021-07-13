На МАКС-2021 покажут революционный самолет будущего

Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах госкорпорации Ростех, Объединенной авиастроительной корпорации, а также на странице проекта.
Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах госкорпорации Ростех, Объединенной авиастроительной корпорации, а также на странице проекта.
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