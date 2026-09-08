В CENTCOM заявили об уничтожении пяти иранских танкеров

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили об уничтожении пяти иранских танкеров. «Силы CENTCOM 8 сентября уничтожили пять иранских нефтяных танкеров после того, как Корпус стражей Исламской революции дважды за последние два дня атаковал корабли ВМС США баллистическими ракетами», — говорится в заявлении в соцсети X.
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