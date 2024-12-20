ТЗСК признан клиентоориентированной компанией года

На торжественной церемонии награду в премии в номинации «Клиентоориентированная компания года» победителю — Тульскому заводу светопрозрачных конструкций - вручил о президент Тульской торгово-промышленной палаты Андрей Шестаков На сцену за статуэткой поднялась директор завода Теймине Зотова.
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