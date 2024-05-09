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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скиннер о 4:5: «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу» игру. Серия будет длинной, мы можем победить этих парней»

В игре второго раунда Кубка Стэнли «Ойлерз» уступили «Ванкуверу» со счетом 4:5 (0-1 в серии). По ходу встречи «Кэнакс» уступали 1:4.

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