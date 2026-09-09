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Венгрия проиграла суд ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов для Украины

Венгрия проиграла суд ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов для Украины

Суд указал, что рассмотрение этого вопроса не входит в его юрисдикцию. Ранее Венгрия неоднократно блокировала решение ЕС о выделении Украине кредита на $50 млрд, который должен погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов.

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