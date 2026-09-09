Венгрия проиграла суд ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов для Украины

Суд указал, что рассмотрение этого вопроса не входит в его юрисдикцию. Ранее Венгрия неоднократно блокировала решение ЕС о выделении Украине кредита на $50 млрд, который должен погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов.
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