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Приморский парламентарий провел прием граждан по вопросам материнства и детства

Приморский парламентарий провел прием граждан по вопросам материнства и детства

В Артеме председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Игорь Чемерис провел прием граждан по вопросам материнства и детства, сообщает PRIMРRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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