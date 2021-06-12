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Серьёзные потери Армии ЛНР: глава Республики выступил с заявлением

Серьёзные потери Армии ЛНР: глава Республики выступил с заявлением

Серьёзные потери Армии ЛНР: глава Республики выступил с заявлением KikaГлава ЛНР Леонид Пасечник выступил с заявлением об обострении военно-политической обстановки после убийства украинскими диверсантами пятерых военнослужащих Армии Республики.

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