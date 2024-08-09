Озеро на Южном Урале может затопить трассу и село

Власти Миасса обеспокоены ситуацией на озере Сырыкуль. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, специалисты взяли под наблюдение расположенное в границах Ильменского заповедника в Аргаяшском районе озеро Сырыткуль.