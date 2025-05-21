Гаражная амнистия: последний шанс на оформление до 1 сентября 2026 года Юлия ЧелкановаГаражная амнистия – это уникальная возможность для владельцев гаражей зарегистрировать свои объекты недвижимости по упрощенной схеме.
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